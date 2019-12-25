По словам врачей, у женщины была яркая клиническая картина.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что в Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом. Об этом заявила главный врач роддома № 18 Галина Гриненко.

Женщина скончалась в больнице им Боткина 21 мая.

Есть одна погибшая беременная женщина скзаано в сообщении

По словам врачей, у женщины была яркая клиническая картина. В настоящее время причины смерти выясняет городская врачебная комиссия. По некоторым данным, 34-летняя беременная женщина, гражданка иностранного государства. женщина не состояла на учёте у врачей.

Напомним, что в Северной столице беременных женщин с коронавирусом принимают две больницы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались две женщины и шесть мужчин.

Фото:pixabay