В Петербурге от коронавируса скончались две женщины и шесть мужчин

Всем было от 57 до 81 года.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 подтвердила еще 8 смертельных случаев от коронавируса в Петербурге. Все пациенты скончались в конце апреля – начале мая.

Среди умерших – две женщины 57 и 72 лет и шесть мужчин от 59 до 81 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.

Также пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания. Это диабет, ожирение, гипертония, хроническая болезнь легких, остинфарктный кардиосклероз, атеросклероз сосудов.

Всего комиссия 26 мая 2020 года рассмотрела 14 случаев летальных исходов.

В Петербурге еще 714 человек вылечились от коронавируса.

Фото: Piter.TV