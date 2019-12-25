В Петербурге еще 714 человек вылечились от коронавируса

В Петербурге за сутки выявили 387 новых случаев коронавируса.

За последние сутки в России подтвердили 8 338 новых случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3 398 случаев (40,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге за сутки выявили 387 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 56 случаев. За последние сутки умерли 161 человек, в том числе 8 в Петербурге.

За последние сутки выписано 11 079 человек, в том числе 714 пациентов в Петербурге и 71 пациент в Ленобласти.

Фото: Piter.TV