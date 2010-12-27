В Петербурге наконец утвердили результаты муниципальных выборов

Спустя 16 дней горизбирком огласил результаты выборов в муниципальных округах.

В Петербурге утвердили результаты муниципальных выборов 8 сентября, передает пресс-служба Горизбиркома. Итоги подвели по данным системы ГАС "Выборы".

Было избрано 1560 депутатов из 7018 претендентов. 959 из выбранных, более 60%, были представителями "Единой России". На второе место опустились 259 самовыдвиженцев, которые составили чуть больше 16% от всего числа претендентов. "Справедливая Россия" отметилась 108 избранными депутатами, КПРФ – 72, а "Яблоко" – 81 человеком.

Прошедшие выборы запомнились петербуржцам многочисленными проблемами, скандалами и нарушениями. Со дня самих выборов и до сегодняшнего оглашения результатов подсчитано около 1600 жалоб и обращений. Они рассмотрены или продолжают рассматриваться.

Ранее мы писали, что в Роскомнадзоре будут продолжать бороться против Telegram.

Фото: ВКонтакте / Наблюдатели Петербурга за честные выборы