Петербуржец нашел на помойке 177 заполненных бюллетеней с прошедших выборов

В администрацию муниципального образования "Гражданка" в Санкт-Петербурге местный житель принес пачку заполненных бюллетеней с выборов, которые проходили 8 сентября. Со слов мужчины, он нашел документы на помойке. Об этом сообщили "Открытые медиа".
Всего в пачке оказалось 177 заполненных бюллетеней.
Все в шоке и не знают, что делать. Бюллетени подлинные.
сотрудник муниципалитета
Глава муниципалитета Наталья Войцехович уже написала письмо главе ЦИК Элле Памфиловой, попросив отменить итоги выборов и назначить новые. В день голосования на участках "Гражданки" недосчитались 235 бюллетеней.
Ранее в петербургском штабе Навального нашли избирательные бюллетени.
Фото: ВКонтакте / Наблюдатели Петербурга за честные выборы
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