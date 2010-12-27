Петербуржец нашел на помойке 177 заполненных бюллетеней с прошедших выборов

Глава муниципалитета Наталья Войцехович уже написала письмо главе ЦИК Элле Памфиловой, попросив отменить итоги выборов и назначить новые.

В администрацию муниципального образования "Гражданка" в Санкт-Петербурге местный житель принес пачку заполненных бюллетеней с выборов, которые проходили 8 сентября. Со слов мужчины, он нашел документы на помойке. Об этом сообщили "Открытые медиа".

Всего в пачке оказалось 177 заполненных бюллетеней.

Все в шоке и не знают, что делать. Бюллетени подлинные. сотрудник муниципалитета

Глава муниципалитета Наталья Войцехович уже написала письмо главе ЦИК Элле Памфиловой, попросив отменить итоги выборов и назначить новые. В день голосования на участках "Гражданки" недосчитались 235 бюллетеней.

Ранее в петербургском штабе Навального нашли избирательные бюллетени.

Фото: ВКонтакте / Наблюдатели Петербурга за честные выборы