В петербургском штабе Навального нашли избирательные бюллетени

Они лежали в туалете.

Сегодня, 7 сентября, в петербургский штаб Навального пришли полицейские с обыском, рассказали в официальном Twitter штаба. В это время там проходила выдача направлений наблюдателям.

Сообщается, что сотрудники полиции обосновали свой визит поиском бюллетеней для вброса на предстоящих выборах. Внутри помещения находились замначальница штаба Ольга Гусева и юрист Михаил Уваров, адвоката в здание не пропустили. Всех остальных находящихся в штабе людей задержали по статье 19.1 "Самоуправство" или просто попросили покинуть помещение.

Ольга Гусева в своем Twitter сообщила, что в ходе обыска в туалете было найдено 55 избирательных бюллетеней. Она отметила, что для этого следственной группе пришлось зайти туда четыре раза. На бумагах значатся четыре фамилии, хотя кандидат Владимир Бортко снялся с выборов. Гусева уверена, что бланки были подброшены.

Ранее Piter.TV сообщал, что за прозрачностью выборов в Петербурге будут следить иностранные эксперты.

Видео: @GusevaOlyaa / Twitter