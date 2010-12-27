Коммунист Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Он сделал это в прямом эфире дебатов.

В пятницу, 30 августа, Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга. Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире дебатов на телеканале Санкт-Петербург.

Поводом для снятия себя с выборов послужила ситуация с организацией экстерриториальных участков в Псковской области.

Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, я боялся, что меня остановят. Я готов понести любое партийное наказание за такой самовольный поступок заявил Бортко

Бортко отметил, что он заранее не обсуждал свой поступок с Геннадием Зюгановым, и готов понести партийное наказание.

Я никогда не советовался с партией по этому поводу, я не советовался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание подытожил режиссер

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. Теперь в Северной столице осталось три кандидата в губернаторы.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы выстроились в огромную очередь в визовом центре на Марата.

Фото: Владимир Бортко/вк