Последний шанс. Петербуржцы выстроились в огромную очередь в визовом центре на Марата

С 1 сентября получить финскую визу будет сложнее.

В визовом центре Финляндии на Марата образовались огромные очереди, мобильный корреспондент Piter.TV заснял место событий на видео.

Дело в том, что уже 1 сентября в силу вступят новые правила получения шенгенской визы. Теперь помимо заявления, оплаченной пошлины, фотографий и копии документов необходимо будет предоставить выписку с банковского счета или справку с работы или описание маршрута. В связи с этим спрос на финскую визу в августе возрос в два раза. В Генконсульстве Финляндии рассказали о том, что ежедневно от петербуржцев поступает около 4 тыс. заявлений.

В пятницу, 30 августа, последний день, когда можно подать заявление на оформление визы по старым правилам, поэтому в помещении на Марата, 5 образовались серьезные очереди. В том числе это касается тех, кто встал в электронную очередь. По словам мобильного корреспондента, перед ним момента подачи документов ожидают более 400 человек.

Ране Piter.TV подготовил подробную инструкцию того, как получить шенген в Петербурге.

Видео: Piter.TV