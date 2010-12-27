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Спрос на получение финских виз у петербуржцев вырос в два раза
Сегодня, 13:15
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nadezhda_sib

Спрос на получение финских виз у петербуржцев вырос в два раза

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В консульстве советуют записываться на подачу документов через электронную очередь.

В августе количество подавших заявлений на визу в генконсульстве Финляндии в Петербурге увеличилось в два раза. Как рассказали в консульстве, ежедневно поступает около 4 тыс. заявлений.

С начала последнего летнего месяца визовый отдел работает в напряженном режиме, скапливаются большие очереди. Петербуржцам советуют заранее записываться на подачу документов через электронную очередь. Очередям около консульства даже посвятили граффити

Дело в том, что с 1 сентября вступают в силу новые правила получения шенгена. Теперь при подаче заявления нужно предоставить бронь билетов и отеля или план маршрута поездки, а также выписку с банковского счета. 

Ранее Piter.TV составил подробную инструкцию по тому, как получить шенгенскую визу в Петербурге. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: виза, визовый центр, генконсульство, генконсульство финляндии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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