"Занимайте заранее": около консульства Финляндии появилась постоянная очередь

На заборе около Генерального консульства Финляндии появилась постоянная очередь из людей. Петербуржцы выстроились друг за другом, чтобы успеть получить финскую визу по старым правилам. Актуальный для сложившейся ситуации стрит-арт создал петербургский художник Олег Лукьянов.
Ажиотаж случился после того, как Генконсульство Финляндии изменило правила получения шенгена. По сообщениям в социальных сетях, очередь в визовый центр растянулась на несколько сотен человек. Отметим, за последнюю неделю количество желающих получить визу в упрощенном формате не сократилось. Очереди наблюдаются, как на подачу документов, так и на сдачу биометрических данных.
Напомним, поправки вступят в силу с 1 сентября 2019 года. С осени к заявлению необходимо будет приложить информацию о месте проживания во время поездки. А также выписку из банка за последние три месяца и свидетельство о владении собственности в РФ.
Видео: Piter.TV
Фото: Фото: "Районы Петербурга | СПб | Санкт-Петербург", "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
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