В Роскомнадзоре будут продолжать бороться против Telegram

В ведомстве ведутся работы по созданию системы для блокировки мессенджера.

Роскомнадзор работает над созданием новой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки мессенджера Telegram. Результаты представят в течение года, сообщил глава ведомства Александр Жарков на форуме Союза Журналистов России "Вся Россия".

По данным "Экономики сегодня", новая система будет учитывать не только IP-протокол. Жарков отметил, что в Telegram работают опытные и грамотные специалисты, которые меняют конфигурацию мессенджера. На данный момент заблокировать полностью запрещенный ресурс не удается, можно лишь нарушить его работу.

Несмотря на сложности, глава Роскомнадзора уверен, что когда-либо удастся "подорвать пиратский корабль". Ведомство представит свои разработки в ближайшие 12 месяцев.

Фото: скрин из видео DeCenter / YouTube