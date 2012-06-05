В Петербурге факелы Ростральных колонн зажгут в честь Дня ВМФ

Вечером в цветах Андреевского флага будут подсвечены Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

В воскресенье, 31 июля, в честь Дня Военно-морского флота в Петербурге дважды зажгут факелы Ростральных колонн. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Первый раз огонь зажжется с 10:00 до 14:00 перед началом и во время Главного военно-морского парада, а также с 21:00 до 23:30.

В Смольном добавили, что вечером в цветах Андреевского флага будут подсвечены Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. Подсветку Дворцового моста зажгут в ночь на 1 августа. Центральный пролёт будет освещён синим, а боковые пролеты — белым цветом.

Ранее в Петербурге в 22:00 прогремит салют в честь Дня ВМФ. Салют планировали запустить в 22:45, чтобы успели завершиться все праздничные мероприятия и в городе стемнело.

Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург (архив)