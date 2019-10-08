В Петербурге арестован первый участник массовой драки у "Лахта Центра"

Ему вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Приморский районный суд заключил под стражу до 5 февраля 2024 года одного из предполагаемых участников массовой драки в Приморском районе у "Лахта Центра", которая произошла 4 декабря. Ему вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), однако обвинение пока не предъявлено. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что фигурант после окончания рабочего дня на объектах "Лахта Центра" совместно с коллегами устроил массовую драку, в ходе которой участники наносили удары руками и ногами в отношении прохожих. Пострадали три человека, они обращались за медицинской помощью.

В общей сложности задержаны восемь человек в возрасте от 19 до 35 лет. Трое из них попали в полицию 6 декабря, еще пятеро – 8 декабря. Решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу. Более 50 человек лишены патентов.

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