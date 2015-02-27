Подозреваемый в убийстве в Приморском районе Петербурга отправлен в СИЗО

Суд избрал стражу по 5 сентября 2024 года.

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на убийство. Ему вменяют ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом 8 июля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, фигурант ночью 6 июля у дома 23 по улице 3-я Конная Лахта, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к двум мужчинам, нанес одному из них не менее трех ударов неустановленным колюще-режущим предметом в грудь и живот. В результате пострадавший скончался в СПб ГБУЗ "Городская больница Святой преподобномученницы Елизаветы".

Кроме того, петербуржец ударил тем же предметом в область живота второго мужчину. Его госпитализировали в СПб ГБУЗ "Городская больница №40".

Злоумышленника задержали в тот же день, тогда же ему предъявили обвинение. Суд избрал стражу по 5 сентября 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что спустя 16 лет полиция задержала петербуржца за покушение на убийство.

Фото: Piter.TV