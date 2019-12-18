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Спустя 16 лет полиция задержала петербуржца за покушение на убийство
Сегодня, 12:20
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Спустя 16 лет полиция задержала петербуржца за покушение на убийство

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Женщина пострадала в собственной квартире.

Спустя 16 лет полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство, которое произошло в 2008 году. За плечами виновного несколько судимостей, кражи и наркотики. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицией раскрыто покушение на убийство женщины, совершенное 16 лет назад. Известно, что в апреле 2008 года в полицию сообщили из больницы, куда поступила с колото-резаным ранением брюшной полости 31-летняя женщина. Ее госпитализировали из собственной квартиры.

Тогда было возбуждено уголовное дело, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Спустя 16 лет сыщики задержали подозреваемого в нападении. Им оказался 44-летний петербуржец, проживающий на Петергофском шоссе. Оказалось, за его плечами несколько судимостей, в том числе, за покушение на убийство, кражи и наркотики.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 50 человек задержали на цыганской свадьбе под Петербургом.

Фото: Piter.TV

Теги: закрытое дело, покушение на убийство, спустя 16 лет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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