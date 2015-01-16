СМИ сообщили о драке между турецкими и нидерландскими фанатами в Берлине

Причиной конфликта стала победа команды из Нидерландов в четвертьфинальном раунде.

Между болельщиками футбольных национальных сборных Турции и Нидерландов произошла массовая драка после матча команд в четвертьфинальном раунде чемпионата Европы. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 7 июля. Ранее сборная Нидерландов обыграла команду Турции. Встреча между соперниками прошла в Берлине. Она завершилась с результатом 2:1 в пользу нидерландцев, у которых на 70 минуте игры отличился спортсмен Стефан де Врей. Он забил за сборную впервые с 2015 года. Стоит уточнить, что на 76-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник турецкой команды Мерт Мюльдюр. В составе турок единственный гол оппонентам на 35 минуте забил Самет Акайдын.

В Берлине произошла драка между турецкими и голландскими болельщиками. турецкий телеканал Tele1 в соцсетях

Известно, что команда из Нидерландов впервые с 2004 года дошла до полуфинала европейского чемпионата по футболу. Представители страны четырежды завоевывали бронзу турнира (в 1976, 1992, 2000, 2004 годах). Также в 1988 году нидерландцы стали чемпионами Европы, обыграв в финале сборную Советского Союза со счетом 2:0. Сборная Турции показала в текущем году свой лучший результат с 2008 года. Тогда команде вместе с российской сборной удалось завоевать бронзу.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Tele1