Жители Стамбула увидели в небе падающий метеорит

Жители турецкой столицы и ряда других населенных пунктов страны увидели в ночном небе падающий метеорит. Инцидент произошел в ночь на 6 июля. Соответствующее заявление сделали местные сотрудники из Космического агентства. В дополнении к этой публикации пользователи в социальных сетях разместили видеозаписи. Известно, что небесное тело было замечено в Стамбуле, Анкаре, Бурсе, Ялове, Коджаэли, Бартине, Зонгулдаке, Карабюке, Чанкыры, Чоруме, других городах, расположенных в северной части.
Метеорит, который увидели в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг.
пресс-релиз Космического агентства Турции
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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