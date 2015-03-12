Жители Стамбула увидели в небе падающий метеорит

Очевидцы опубликовали в соцсетях ролики с небесным телом, приближающемся к Земле.

Жители турецкой столицы и ряда других населенных пунктов страны увидели в ночном небе падающий метеорит. Инцидент произошел в ночь на 6 июля. Соответствующее заявление сделали местные сотрудники из Космического агентства. В дополнении к этой публикации пользователи в социальных сетях разместили видеозаписи. Известно, что небесное тело было замечено в Стамбуле, Анкаре, Бурсе, Ялове, Коджаэли, Бартине, Зонгулдаке, Карабюке, Чанкыры, Чоруме, других городах, расположенных в северной части.

Метеорит, который увидели в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг. пресс-релиз Космического агентства Турции

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости