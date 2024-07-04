Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в Анталье. Об этом сообщает местное агентство IHA.
Инцидент произошел в районе Манавгат. Автобус перевозил туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи. При въезде на развязку моста машина врезалась в бетонный столп. Ее передняя часть полностью разрушилась.
В результате ДТП пострадали 16 россиян и четверо граждан Белоруссии. Их доставили в ближайшие больницы. Также сообщается, что водитель автобуса скончался, несмотря на усилия врачей.
Ранее мы сообщали, что в Турции два сотрудника АЭС "Аккую" погибли в результате ДТП.
Видео: Telegram / BAZA
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