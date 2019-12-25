В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана

Операция получила кодовое название "Великий пророк – 14".

В Персидском заливе начались военные учения Корпуса стражей исламской революции Ирана. Об этом сообщили местные журналисты на портале Sepah News. Они объяснили, что со вторника 28 июля часть вооруженных сил страны занимается подготовкой военных в западной части Ормузского пролива и Персидском заливе. Миссия проходит под кодовым названием "Великий пророк – 14".

В мероприятиях задействованы силы военно-морского флота, а также аэрокосмические подразделения. В отрабатываемых маневрах будут задействованы ракетные отделения и беспилотники. При проведении учений Иран использует данные, полученные при помощи первого военного спутника Тегерана "Нур". Он был выведен на орбиту Земли в апреле 2020 года.

Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе.