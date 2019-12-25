С 20 апреля военные США проводят учения на островах Каран и Курайн.

Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе. Об этом рассказали журналисты из "Военного обозрения". Они отметили, что с 20 апреля в заливе проводятся учения Корпуса морской пехоты США. Они стали реакцией Америки на маневры иранских катеров, которые проходили в непосредственной близости от военных кораблей США. В учениях в 2020 году оказались задействованы вертолеты AH-1Z Viper. Они обеспечили воздушную поддержку.

В США рассказали, что учения проводились на территории островов Каран и Курайн. Первый остров располагается в 60 километрах от города Эль-Джубайль, принадлежащего Саудовской Аравии. Участок представляет собой коралловый риф в длину 2,1 км. Зона отошла СА по договору с Ираном, заключенному в 1968 году. Эр-Рияд поддержал американские испытания, так как по мнению экспертов, страна не сможет в одиночку противостоять боевой мощи соседей - Ирана. Силы будут неравными, даже если саудитам удастся привлечь на свою сторону ОАЭ или Бахрейн. Присутствие в зоне армии США дает гарантию того, что военные конфликты не возникнут.

Журналисты рассказали, что учения начались в темное время суток. Американские военные подплыли к острову на резиновых шлюпках. Они изучали возможности для высадки основных сил десанта. Исследование острова в боевых действиях будет направлено на обнаружение и ликвидацию минного поля.

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