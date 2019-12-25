Жертвами расстрела стали 77 человек.

В Норвегии вспоминают жертв терактов, совершенных Андерсом Брейвиком. Памятные мероприятия организованы в десятую годовщину трагедии, которую устроил представитель радикальной идеологии. Утром в правительственном доме Осло собрались члены группы поддержки пострадавших и семей погибших, парламентарии, министры. Именно в этом здании был совершен первый теракт. Подготовлено выступление премьера Эрны Сульберг. После ее речи чиновники зачитают имена и фамилии восьми жертв в столице и 69 человек на острове Утёйя, куда Брейвик направился после теракта из Осло. Церемония завершится минутой молчания и возложением венков.

Днем в Кафедральном соборе Осло и в церкви Холе запланированы поминальные службы. Там выступит генсек НАТО Йенс Столтенберг, который в 2011 году был председателем норвежской Рабочей партии. Затем по всей стране жители услышат колокольный звон.

В 15:00 по местному времени (в 16:00 по московскому времени) памятные мероприятия переместятся на Утёйю. Там запланирована минута молчания. С 19 часов (в 20 часов по Москве) 77 раз (по каждому из погибших в теракте) пробьют колокола в ратуше Осло.

В 20:00 часов вечера (21:00 по Москве ) на спортивной арене "Спектрум" начнется национальная памятная церемония. На мероприятии будут присутствовать родственники погибших, пострадавшие, представители власти. Увидят событие и обычные граждане, так как оно будет транслироваться местной телекомпанией NRK. Зрители могут бесплатно забронировать билеты на церемонию, но вход ограничен из-за пандемии.

Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО.

Фото: Pixabay.com