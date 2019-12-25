Житель Красноярска оправдывал действия террориста и публиковал нацистскую свастику.

Бойцы спецназа задержали россиянина за посты про норвежского террориста Брейвика. Представители МВД опубликовали видео, на котором показан захват 38-летнего жителя Красноярска. Его подозревают в размещении запрещенных материалов в социальных сетях. На кадрах зафиксировано, как силовики проникают в квартиру предполагаемого преступника, а после надевают на него наручники.

На данный момент известно, что в отношении мужчины составлен административный протокол по статье за пропаганду и публичный показ атрибутики нацистов. В качестве наказания россиянина арестовали на восемь суток. Представители полиции заявили, что житель Красноярска считает себя националистом. Он оправдывает действия террориста Андреаса Брейвика. Ранее гражданина уже привлекали к административной и даже уголовной ответственности.

Напомним, что 22 июля 2011 года норвежец Андреас Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале города Осло. От этого погибли восемь человек. После этого террорист расстрелял еще 69 очевидцев в молодежном лагере правящей рабочей партии на острове Утойя. На данный момент преступник находится в заключении. Он получил 21 год тюрьмы.

Стрельба в Мюнхене совпала с годовщиной двойного теракта Брейвика в Норвегии.