Netflix выпустили трейлер фильма о теракте Андерса Брейвика

Широкие массы смогут увидеть фильм 10 октября.

Компания Netflix выпустила трейлер картины "22 июля", рассказывающую о террористическом акте Андерса Брейвика в городе Осло в 2011 году.

Режиссером картины выступил Пол Гринграсс, снявший ранее несколько фильмов о Джейсоне Борне. Роль Брейвика досталась норвежскому актеру Андерсу Даниелсен Лье. Премьерный показ картины состоится сегодня на Венецианском кинофестивале. Широкие массы смогут увидеть фильм 10 октября.

Андерс Брейвик был осужден на 21 год за то, что 22 июля 2011 года устроил взрывы в правительственном квартале в Осло и на острове Утейя. В тот же день он расстрелял 77 подростков, отдыхавших в молодежном лагере социал-демократической партии.

Ранее Netflix представили тизер своего нового сериала про испанских "мажоров" под названием "Элита"

Видео: youtube/Netflix