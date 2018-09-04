Жизнь мажоров: Netflix выпустили "порочный" тизер серила "Элита"

Премьера первого эпизода "Элиты" запланирована на 5 октября. Netflix

В сети появился тизер нового сериал от Netflix под названием "Элита". Премьера 2,5 минутного ролика состоялась на официальном You-Tube канале компании.

Сюжет нового проекта будет разворачивать вокруг трех подростков, попавших в одну из самых престижных испанских школ. "Золотая молодежь" не теряят время зря и проводит свободные часы за бесконечными тусовками, распитием алкоголя и порочными связями. Подобные забавы в конечном итоге приводят к печальным последствиям.

Сценарий "Элиты" написал Рамон Саласар, ответственный за диалогию "Три метра на уровнем неба", а также Дани де ла Орден. Главные роли в сериале исполнили Мария Педраса, Данна Паола, Хайме Лорэнте, Мигель Эрран и Пако Бласкес.

Премьера первого эпизода "Элиты" запланирована на 5 октября.

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Видео: youtube/Netflix