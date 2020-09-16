Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО

Террорист считает, что государство нарушает его права.

Норвежский радикал Андрес Брейвик, убивший 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении. О этом сообщили местные журналисты из издания VG со ссылкой на адвоката террориста Ойстена Стуррвика.

Андерс Беринг Брейвик просит об условно-досрочном освобождении. Он также планирует подать новый иск против государства из-за нарушения его прав адвокат Андреса Брейвика

Напомним, что ранее радикал был осужден за убийство 77 человек. Трагедия произошла в 2011 году в Осло и острове Утёйя. В заключении преступник провел восемь лет из ранее оглашенного срока наказания в 21 год. Прошение об УДО подписано двумя именами - Андерсом Берингом Брейвиком и Фритьофом Хансеном (это имя террорист взял себе в тюрьме). Сейчас радикально настроенный норвежец содержится в одиночной камере. Именно этот факт Брейвик считает нарушением его прав.

Бойцы спецназа задержали россиянина за посты про норвежского террориста Брейвика.

Видео: Youtube/telegraphtv