Инцидент произошел в городе Янгон.

В Мьянме обстреляли американский культурный центр. Об этом сообщили представители посольства США на официальной странице в Twitter. Дипломаты уточнили, что инцидент зафиксирован в городе Янгон. В результате атаки никто не пострадал.

Посольство США подтверждает, что 27 марта Американский центр в Янгоне, был обстрелян. Никто не пострадал. Мы расследуем этот инцидент. американское посольство в Мьянме

Напомним, что 27 марта в Мьянме празднуют День вооруженных сил. В этот день 1945 года местная вооруженная дивизия восстала против оккупантов. С японскими представителями военные сражались до полного изгнания иностранцев из государства. После получения реальной независимости от Великобритании были сформированы реальные вооруженные силы Мьянмы.

СМИ: В результате беспорядков в Мьянме погибли 50 человек.

Фото: Pixabay.com