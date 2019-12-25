Ранее военные предупредили оппозицию о риске получить пулю во время протестов.

СМИ: В результате беспорядков в Мьянме погибли 50 человек. Об этом сообщили местные журналисты из издания Myanmar Now. В прессе напомнили, что столкновения антиправительственных сил и силовиков зафиксированы накануне в нескольких городах. Жертвами стали жители таких населенных пунктов как Янгон, Баго, Мандалай и прилегающих к ним регионов.

Накануне военные власти предупредили через подконтрольные им СМИ, что людям, участвующим в протестах, может случайно попасть пуля в голову. В День вооруженных сил Мьянмы военные убили больше людей, чем в обычные дни. публикация Myanmar Now

Напомним, что местный телеканал MRTV, находящийся под контролем военных, заявил, что за участие в насильственных протестах и беспорядках участникам может грозить "пуля в голову или в спину". Также государственные источники неоднократно говорили о том, что среди оппозиции есть вооруженные люди, которые стреляют по полиции и силовикам, провоцируя их на ответный огонь.

Замминистра обороны России посетил военный парад в Мьянме.

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