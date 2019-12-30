Делегаты собрались за круглым столом в Доме приемов.

В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Ливии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем аккаунте на Facebook.

Делегации уже прибыли в Дом приемов, встреча проводится в формате "2+2". В ней принимают участие представители внешнеполитических ведомств и Минобороны. От Правительства национального единства (ПНС) Ливии приглашен Файез Саррадж. От Ливийской национальной армии (ЛНА) - маршал Халифа Хафтар.

С часу ночи стороны временно прекратили боевые действия на территории государства. За стол переговоров политики сели после инициативы России и Турции о возможном заключении перемирия. Они пообещали реагировать на любое нарушение договоренностей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сергея Лаврова объявили министром нон-грата.

Фото: Facebook/Мария Захарова

