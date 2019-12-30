В Грузии не хотят видеть главу МИД России на встрече Совета Европы в Тбилиси.

Сергея Лаврова объявили министром нон-грата в Грузии и обещали ему "горячий" прием. Общественность возмущена после информации о возможном приезде дипломата из России в Тбилиси. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

В мае 2020 года делегат должен принять участие во встрече министров Совета Европы. Оппозиционные активисты в Грузии пообещали, что устроят массовые протесты. Они призывают власти страны ввести "закон об оккупации". Действия правящей партии, которая согласовала прошлый приезд россиян оппозиция считает безответственными.

Сейчас СЕ требует от Грузии гарантий безопасности и выполнения дипломатических обязательств. Ухудшение дипломатических отношений между РФ и Грузией началось в конце июня 2019 года. В Тбилиси начались массовые акции протеста.

Ранее Лавров: надежды на прогресс в урегулировании на Украине при Зеленском остаются.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English