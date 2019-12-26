Чиновник оговорил условия, которые должны соблюсти власти Киева.

Лавров: надежды на прогресс в урегулировании на Украине при Зеленском остаются. Об этом дипломат рассказал "ТАССу". По словам главы МИД РФ, за последние 5 месяцев президент Украины сделал многое. Предшественник (Петр Порошенко) годами отказывался выполнять условия по установлению мира.

Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира на Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами добавил чиновник

Несмотря на это на линии соприкосновения по-прежнему стреляют, а блокада не снимается. Зеленский пришел к власти с намерением урегулировать ситуацию на Донбассе. Это говорит о возможности скорого разрешения конфликта на юго-востоке страны. Глава Украины считает этот вопрос - важнейшим приоритетом своего президентства.

Сейчас государству необходимо завершить мероприятия, предписанные минскими соглашениями и "формулой Штайнмайера". Они связаны с разведением сил в стороны трех районов по линии соприкосновения. За Донбассом должен быть закреплен особый статус. Для этого властям Киева необходимо вести переговоры с руководством ДНР и ЛНР.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса.

Фото: Piter.tv

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