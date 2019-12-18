В Конституции не будут прописаны особые права данного города.

Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса. Глава Украины зарегистрировал в Верховной Раде данный законопроект. Об этом сообщили "РИА Новости".

Документ изменит территориально-административное устройство страны. Он также обозначит введение префектов, подчиненных президенту страны. В системе упоминается "Автономная республика Крым". В действующей версии Конституции особый правовой статус Севастополя прописан. В новом варианте речь о таком не идет.

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-депутат Рады Журавко восхитился Крымским мостом.

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