Экс-депутат Рады Журавко восхитился Крымским мостом

Также политик пожалел, что Украина подверглась антироссийской пропаганде режима в 2014 году.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Украина пришла в упадок за пять лет, и восхитился масштабным российским проектом – Крымским мостом. Об этом он написал под своим видео, которое разместил на своем YouTube-канале.

"Такой красоты я еще не видел!" – сказал Журавко о Крымском мосте.

Политик искренне восхитился ночным видом моста с цветной подсветкой и отметил, что Россия совместно с Украиной могли бы построить мост через Керченский пролив, в Крым смогли бы ходить украинские поезда, а регион питался бы водой из Днепра. Журавко выразил веру в то, что страны могут объединиться и прекратить войну.

Также политик признался, что проклинает 2014 год и бандеровскую власть Украины. По словам Журавко, украинцы сильно ошиблись, когда доверились антироссийской пропаганде режима пятилетней давности.

В Раде заявили, что на Украине русский язык "знают лучше" россиян.