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Подсветку Крымского моста протестировали в условиях тумана
Сегодня, 11:04
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MShaffter

Подсветку Крымского моста протестировали в условиях тумана

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Подсветка Крымского моста выполнена в цветах Российского триколора.

В минувшие выходные на Крымском мосту протестировали подсветку в условиях густого тумана. На опубликованных кадрах видно, что подсветка выполнена в цветах Российского триколора. Туман привнес совершенно фантастические "нотки" необыкновенному зрелищу, проявив эффект полярного сияния.

Один из пользователей соцсети на страничке Крымского моста написал, что ждет фото светящегося моста из космоса.

Ранее: На опоре Крымского моста появилось огромное граффити высотой 20 метров​​​​​​​

Фото: ВК, Крымский мост

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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