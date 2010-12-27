На опоре Крымского моста появилось огромное граффити высотой 20 метров

Крымские художники работали над созданием картины 2 недели.

На автомобильной опоре Крымского моста появилась огромная картина, на которой главными героями стали Строитель, Кот Мостик и пёс Цыган.

К открытию железнодорожной части Крымского моста, который соединяет Крым и Россию через Керченский пролив Крымские художники создали огромное граффити. Над картиной работали почти 2 недели. Высота граффити около 20 метров. Эта масштабная посвящается всем строителям Крымского моста, и ее будет видно из окон проезжающих поездов и проходящих под мостом судов.

Главными героями картины стали Строитель Михалыч, Кот Мостик и Пёс Цыган.

Фото: Крымский мост