В Раде заявили, что на Украине русский язык "знают лучше" россиян

В парламенте страны хотят отменить закон о госязыке.

В Верховной Раде Украины заявили, что русский язык "знают лучше" россиян. Об этом рассказал журналистам NewsOne депутат Юрий Павленко. Политик прокомментировал закон о государственном языке. По мнению спикера, он несет не "элемент объединения" страны, а "элемент ее разъединения". Языковое разнообразие может усилить государство.

Все страны борются за расширения территории своего влияния. Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться? объяснил депутат

Павленко напомнил, что на Украине местное население говорит по-русски красивее и грамотнее многих других, поэтому страна не должна отказываться от своего преимущества и защитить русскоговорящее население на Украине.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине предлагают отменить закон о государственном языке страны.

Видео: YouTube/Оппозиционный Блок, NEWSONE, Телеканал ZIK