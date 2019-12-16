В Раде заявили, что на Украине русский язык "знают лучше" россиян

В Верховной Раде Украины заявили, что русский язык "знают лучше" россиян. Об этом рассказал журналистам NewsOne депутат Юрий Павленко. Политик прокомментировал закон о государственном языке. По мнению спикера, он несет не "элемент объединения" страны, а "элемент ее разъединения". Языковое разнообразие может усилить государство.
Все страны борются за расширения территории своего влияния. Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться?
объяснил депутат
Павленко напомнил, что на Украине местное население говорит по-русски красивее и грамотнее многих других, поэтому страна не должна отказываться от своего преимущества и защитить русскоговорящее население на Украине.
Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине предлагают отменить закон о государственном языке страны.
Видео: YouTube/Оппозиционный Блок, NEWSONE, Телеканал ZIK
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