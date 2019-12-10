Соответствующий законопроект внесли в Раду.

Максим Бужанский, депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" внес в парламент страны законопроект об отмене закона о государственном языке на Украине. Об этом сообщили РИА Новости 10 декабря.

По его словам, инициатива связана с решением Венецианской комиссии Совета Европы – ранее она призвала украинскую столицу срочно подготовить закон о языковых меньшинствах. Сам депутат считает, что действующий закон не имеет ничего общего с развитием и защитой украинского языка, а также призван дискриминировать носителей других языков. Русского – в первую очередь. Кроме того, Бужанский добавил, что закон уничтожает литературу на украинском языке.

Депутат считает, что отмена действующего закона о языке, подразумевающий использование исключительно украинского языка во всех сферах жизни, позволит написать другой правильный и стоящий документ. Украинский президент Владимир Зеленский также пообещал проверить закон о госязыке на соответствие с конституцией.

Ранее Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым.