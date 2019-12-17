Пасечник прокомментировал инициативу по изменению главного документа Украины.

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции. Леонид Пасечник считает, что правки лишь отдаляют Киев от мира на Донбассе. Об этом спикер рассказал местному изданию. Политик считает, что властям придется отказаться от подмены понятий и смыслов, если они хотят соблюсти минские соглашения.

Он призвал Киев согласовывать все инициативы по имплементации договоренностей с ЛНР и ДНР. Также Пасечник недоволен тем фактом, что документ не закрепляет особый статус Донбасса. Изменения никак не регулируют новое положение региона, неподконтрольного Киеву.

На деле Зеленский стремится лишь к ускорению процесса захвата власти через своих представителей - префектов прокомментировал Пасечник

Ранее Piter.tv писал о том, что в Киеве согласны ввести миротворческую миссию ООН в Донбасс.