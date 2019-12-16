Депутаты внесут изменения в Конституцию страны.

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти. Верховная Рада опубликовала президентский законопроект на официальном сайте. Документ подразумевает внесение правок в Конституцию. Изменения коснутся территориально-административного устройства государства.

Однако в нем нет упоминания особого статуса Донбасса. Ранее политики утверждали, что он будет упомянут именно в этом законе. Документ определяет лишь правовой статус Киева. В областях и округах представлять государство будут префекты по назначению президента. Кандидатуры на эти должности могут предлагать в Кабмине страны. Префектов будут выбирать на срок в три года.

Реформации подвергнутся областные администрации. Вместо ним будут созданы исполкомы областных советов. Однако их права и ответственность не будут прописаны в Конституции.

Ранее Piter.tv писал о том, что Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе.

