Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Официально Украина не предлагала Кремлю подобные изменения.

В Кремле прокомментировали слова главы МИД Украины о возможном вводе миротворцев на Донбасс. Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе. Об этом "ТАСС" рассказал Дмитрий Песков. Спикер объяснил, что пока формально Киев не выдвигал подобные условия. Пресс-секретарь президента не ответил на вопрос, как к такой инициативе отнеслась бы Москва.

Ранее Вадим Пристайко заявил, что власти рассмотрят ввод контингента ООН на неподконтрольные территории. Это произойдет, если урегулировать конфликт не получится на базе минских соглашений.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме.

Видео: YouTube/BBC News, Телеканал Прямий