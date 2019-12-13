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Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

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Ранее глава Украины заявил о готовности жать руку Путину, пока тот не вернет Крым.

Дмитрий Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на спикера. Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналиста о том, что он думает о высказывании Владимира Зеленского.

Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать...Что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять минские договоренности

Так пресс-секретарь прокомментировал слова президента Украины

Ранее Зеленский заявил, что пожмет руку главы РФ хоть сто раз, если он вернет полуостров. С таким заявлением политик выступил во время эфирма на местном телеканале "1+1". В Кремле считают, что это стоит делать без поднятия данного вопроса. В России пожмут руки коллегам из Украины тогда, когда они смогут решить внутренний конфликт в государстве.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль оценил данные о рекордной убыли населения по итогам 2019 года.

Видео: YouTube/France 24

Теги: владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, кремль, крым
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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