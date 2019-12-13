Плачевная статистика прогнозировалась чиновниками.

Кремль оценил данные о рекордной убыли населения по итогам 2019 года. Она стала рекордной за последние 11 лет. Об этом сообщили в Росстате. Дмитрий Песков заявил, что данная статистика прогнозировалась заранее.

Демографическая яма сейчас находится в своей кульминации...История нашей страны, которую мы несем сейчас на своих плечах вместе с вами прокомментировал спикер

Ранее о ее причинах говорили эксперты и сам Владимир Путин. Пресс-секретарь отказался заново объяснять то, о чем говорил президент. Он отметил, что эта реальность стала наследием прошедших десятилетий. Правительство нацелено на минимизацию ущерба и выход из данной ситуации. Для этого создается комплекс мер, включая национальную программу.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.