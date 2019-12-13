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В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде

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Об этом заявил Дмитрий Песков.

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ранее об этом заявляли из-за решения WADA отказать спортсменам из РФ принимать участие в ОИ под своим флагом. Антидопинговое агентство ввело ограничения на четыре года.

Однако в Москве вопрос относительно собственного спортивного мероприятия не поднимался. Известно, что российские боксеры отказались выступать в Токио под нейтральным флагом. Они намерены отстаивать свои права через европейский суд. РУСАДА также может оспорить решение WADA в течение 21 дня в Спортивном арбитражном суде.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения.

Теги: дмитрий песков, кремль, олимпиада
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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