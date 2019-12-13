Москва призвала дождаться мнения второй стороны вопроса - представителей ДНР и ЛНР.

В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения. Об этом рассказали журналисты "Рен ТВ". Дмитрий Песков заявил, что позицию Украины придется проанализировать. Если Киев принял решение изменить ранее достигнутые условия, то этот вопрос изучат.

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Пресс-секретарь президента заметил, что говорить о любых новациях рано. Сначала необходимо узнать мнение двух сторон конфликта. Другие обсуждения вести можно, но они будут бесперспективными. Песков заметил, что в Париже лидеры четырех государств условились, что минские соглашения будут основой, поэтому изменения надо согласовать с остальными членами саммита.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира "Слуги народа".

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News