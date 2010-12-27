Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира "Слуги народа"

Он считает это ошибкой.

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира в России "Слуги народа". Об этом политик заявил во время эфира на местном телеканале "1+1". Канал ТНТ показал только несколько первых серий сериала. После этого "СН" перевели на платную онлайн-платформу Premier. Руководством "Газпром Медиа" объявило, что трансляция состоялась в рамках промоакции.

Меня этот случай очень удивил. Это информационная большая ошибка канала или власти прокомментировал Зеленский

Президент Украины не видит проблемы в том, что зрители не досмотрят сериал. Тем, кому он понравился, смогут перейти на YouTube-канал.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский вывел формулу будущего Украины в своей статье.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

