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Зеленский вывел формулу будущего Украины в своей статье

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Президент Украины написал статью для журнала "Новое время".

В четверг, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский вывел пять составляющих формулы будущего Украины в своей программной статье "Вперед и вверх". Политик назвал важными элементами достижение мира, эффективную работу институтов по прозрачным правилам игры, привлечение инвестиций, народовластие, а также новую инфраструктуру. 

Зеленский отметил, что по данным направлением темпы изменений будут только увеличиваться в 2020 году. Он также добавил, что в стране слишком долго откладывали действенные перемены, поэтому теперь придется их делать все и сразу. 

Ранее в Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа" на российском ТВ.

Видео: YouTube / Зе!Президент 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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