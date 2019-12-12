Зеленский вывел формулу будущего Украины в своей статье

В четверг, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский вывел пять составляющих формулы будущего Украины в своей программной статье "Вперед и вверх". Политик назвал важными элементами достижение мира, эффективную работу институтов по прозрачным правилам игры, привлечение инвестиций, народовластие, а также новую инфраструктуру.
Зеленский отметил, что по данным направлением темпы изменений будут только увеличиваться в 2020 году. Он также добавил, что в стране слишком долго откладывали действенные перемены, поэтому теперь придется их делать все и сразу.
Ранее в Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа" на российском ТВ.
Видео: YouTube / Зе!Президент
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