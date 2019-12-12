Дмитрий Песков отреагировал на решение ТНТ.

В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа". Дмитрий Песков напомнил, что трансляция не имеет никакого отношения к администрации президента РФ. Кремль не влияет на решения телеканала ТНТ о прекращении показа. Чиновники не имеют права вмешиваться во внутреннюю редакционную политику. Об этом сообщили в "РИА Новостях".

Мы здесь в данном случае абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать, в каких форматах и так далее прокомментировал спикер

Напомним, что российский канал завершил показ "СН" после первых серий. В руководстве "Газпром-медиа" заявили, что изначально покупали сериал для размещения на платной платформе. Показ первых трех серий в эфире является маркетинговым ходом.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Верховной раде потребовали информацию о договоре компании Зеленского с ТНТ.

Видео: YouTube/Слуга народа