В Верховной раде потребовали информацию о договоре компании Зеленского с ТНТ

Фотографией запроса в адрес Владимира Зеленского депутат поделился на своей странице в Facebook во вторник, 11 декабря. Гончаренко интересуют, когда и при каких условиях права на сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли были проданы российскому телеканалу "ТНТ".
Отметим, что премьера проекта на эфирном ТВ в России состоялась спустя два дня после саммита в "нормандском" формате в Париже.
Ранее мы сообщали о том, когда сериал впервые показали на российском ТВ. Однако позже стало известно, что "Слугу народа" не смотрел президент РФ Владимир Путин.
Видео: Слуга народа / YouTube
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