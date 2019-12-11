В Верховной раде потребовали информацию о договоре компании Зеленского с ТНТ

С запросом к главе государства обратился депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Фотографией запроса в адрес Владимира Зеленского депутат поделился на своей странице в Facebook во вторник, 11 декабря. Гончаренко интересуют, когда и при каких условиях права на сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли были проданы российскому телеканалу "ТНТ".

Отметим, что премьера проекта на эфирном ТВ в России состоялась спустя два дня после саммита в "нормандском" формате в Париже.

Ранее мы сообщали о том, когда сериал впервые показали на российском ТВ. Однако позже стало известно, что "Слугу народа" не смотрел президент РФ Владимир Путин.

Видео: Слуга народа / YouTube