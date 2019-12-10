На российском телеканале покажут сериал с президентом Украины

Первые серии "Слуги народа" российский зритель может увидеть уже 11 декабря.

Пресс-служба телеканала ТНТ объявила о начале показа украинского сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. По сюжету проекта, простой учитель Василий Голобородько поддерживает просьбы учеников и выдвигается на выборы президента Украины. Сериал освещает изменения в жизни учителя после победы на выборах.

Ранее мы сообщали, что права на показ сериала также выкупил портал "Кинопоиск", а своим мнением по поводу персоны Владимира Зеленского в интервью с нашим каналом поделилась Наталья Поклонская.

Видео: Слуга Народа / YouTube