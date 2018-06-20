Наталья Поклонская: "Мне нравится Зеленский"

Депутат госдумы пожелала будущему президенту Украины, чтобы в стране воцарился мир.

Наталья Поклонская впервые посетила Санкт-Петербург, чтобы презентовать свою книгу "Крымская весна", в которой рассказывается о событиях на Украине в 2014 году. Депутат Государственной думы России поделилась с журналистами Piter.tv своим видением ситуации с референдумом в Крыму, а также прокомментировала выборы на Украине.

Поклонская рассказала, что ей нравится кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Она отметила его актерские и режиссерские таланты. Сериал "Сваты", как оказалось, помог Поклонской, когда в Киеве начался майдан. Политик пояснила, что это единственное, что тогда ей помогало уснуть. Депутат также отметила и другой популярный сериал – "Слуга народа". По ее мнению, он был специально запланирован, чтобы повлиять на людей:

Фильм его "Слуга народа" – это не просто фильм. Это представляете уже, за сколько времени они запланировали, чтобы повлиять на умы людей, но только люди перепутали, жизнь это не фильм. Такой трюк психологический, влияние на подсознание. Команда у Зеленского наверняка хорошая. Наталья Поклонская, политик

Поклонская следит за выборами на Украине, но не отдает приоритет ни одному кандидату. Она пояснила, что главная задача президента – вернуть Украине мир:

Я не знаю, кто будет хорошим руководителем на Украине, но я могу просто пожелать честно и искренне руководителю Украины, чтобы на Украине воцарился мир, чтобы Украина стала процветающей страной, и чтобы не делили русских и украинцев, потому что мы один народ. Если такой человек придет, пусть это будет Зеленский, еще кто-нибудь – Иванов, Петров, Сидоров. Кем бы он ни был, пусть только наведет порядок. Наталья Поклонская, политик

Видео: Piter.tv