Песков заявил, что Путин не смотрел сериал "Слуга народа"

Глава РФ не собирается смотреть сериалы, так как у него нет времени на это.

Владимир Путин не смотрел украинский сериал "Слуга народа". Об этом сообщили в "ТАСС". По словам Дмитрия Пескова, у президента России нет времени на просмотр сериалов. Он добавил, что в планах у лидера страны нет намерения ликвидировать свое упущение в данном вопросе.

Он не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел "СН", и убежден, что смотреть не будет прокомментировал спикер

Пресс-секретарь даже не знал о том, что канал ТНТ собирается показывать сериал. Трансляция первой серии на российском телеканале начнется 11 декабря 2019 года. Песков заявил, что ТНТ - частный канал, а не государственный, поэтому не должен получать разрешение Кремля. Руководству главное получить разрешение на показ и соблюсти авторские права.

Напомним, что в "СН" снимается действующий глава Украины Владимир Зеленский.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине предлагают отменить закон о государственном языке страны.

Видео: YouTube/Слуга Народа